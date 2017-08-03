Негредо стал игроком "Бешикташа"

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Негредо стал игроком "Бешикташа"

"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Валенсии" Альваро Негредо.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. 31-летний испанец подписал с турецким клубом контракт по схеме "2+1".

Негредо выступал за "Валенсию" с 2014 года, сыграл 74 матча и забил 18 голов. Сдавался в аренду "Мидлсбро". 

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