Негредо зовут в Турцию

Форвард "Валенсии" Альваро Негредо попал в сферу интересов "Бешикташа", сообщает The Sun.

По сведениям издания, турецкий клуб хочет подписать 31-летнего испанца уже этим летом.

В прошлом сезоне Негредо выступал на правах аренды за "Мидлсбро", сыграл 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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