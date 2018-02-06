Негрисоло: "Алиссон это Месси среди вратарей"

Бывший голкипер "Ромы" Роберто Негрисоло считает, что римский клуб не должен отпускать нынешнего кипера Алиссона за 50 миллионов евро, так как он стоит дороже.

"Алиссон стоит намного больше, чем 50 миллионов евро. Он просто феноменален. Алиссон это Месси среди вратарей. Он может стать героем поколения. Я бы сравнил его с Дино Дзоффом. Можете мне поверить, я разбираюсь в голкиперах. Алиссон будет играть на топ-уровне еще лет десять. "Роме" лучше сохранить его", - приводит слова Негрисоло Il Romanista.

Ранее сообщалось, что купить 25-летнего Алиссона за 50 миллионов собирается следующим летом ПСЖ.

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