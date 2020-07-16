Неизвестны отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на неё
Вандалы атаковали алюминиевую фигуру форварда "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы.
Четверо неизвестных подошли к фигуре футболиста, помочились на неё, после чего отрезали голову.
Артёму Дзюбе свернули шею в Подольске.— Mash (@mash_breaking) July 16, 2020
Но не реальному, а алюминиевому.
Пропажа головы случилась перед полуфиналом Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Четверо парней отрезали голову, сделали на него свои дела и пофоткались рядом. Местные накатали заяву.
путь чемпиона pic.twitter.com/Kl8uN56CVm
Стоит отметить, что фигура расположена в Подольске. Её установили после ЧМ-2018 по инициативе местных жителей.
Это не первая резонансная история с изображением Дзюбы в подмосковном городе. Прошлой осенью алюминиевую конструкцию украли две пьяные девушки, нанеся ущерб на сумму 27 тысяч рублей.
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