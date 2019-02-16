Неизвестные атаковали жену и детей Икарди

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Неизвестные атаковали жену и детей Икарди

Неизвестные атаковали семью нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, злоумышленники напали на автомобиль, в котором находилась жена футболиста Ванда Нара с детьми. Они забросали камнями транспортное средство, после чего скрылись с места преступления.

Инцидент произошёл возле стадиона "Джузеппе Меацца" - домашней арены "нерадзурри". В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что Ванда Нара является не только супругой, но и агентом Икарди. "Интер" в последние месяцы безуспешно пытался продлить контракт с аргентинцем.

На этой неделе форварда лишили капитанской повязкой. В текущем сезоне он сыграл за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Карыч
Карыч

Дебилы. Пусть эта стерва со своим подкаблучником валит ко всем псам на х..!

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