Неизвестные испортили уже второе граффити с Черчесовым

Второе граффити с наставником сборной России Станиславом Черчесовым было испорчено.

На этот раз неизвестный, который подписался как "хЕВАх", написал на изображении: "Почему мундиаль в гомофобной стране?".

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