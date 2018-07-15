Неизвестные испортили уже второе граффити с Черчесовым

Теги россиястанислав черчесов

Неизвестные испортили уже второе граффити с Черчесовым

Второе граффити с наставником сборной России Станиславом Черчесовым было испорчено.

На этот раз неизвестный, который подписался как "хЕВАх", написал на изображении: "Почему мундиаль в гомофобной стране?".

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