Неизвестные напали на автобус "Бенфики". Двое футболистов пострадали
После матча "Бенфики" и "Тонделы", который завершился нулевой ничьей, автобус с игроками столичной команды атаковали неизвестные.
Транспортное средство забросали камнями, в результате чего были разбиты оконные стекла. Сообщается о двух пострадавших футболистах - Юлиане Вайгле и Андрия Живковиче. Они госпитализированы с порезами.
Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.— StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020
Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo
Лиссабонский клуб сотрудничает с полицейскими, чтобы поскорее вычислить злоумышленников.
Напомним, что по итогам тура "Бенфика" догнала лидирующий "Порту".
Не пропустите: "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|ФК Фамаликао
|25
|40
|6
|Рио Аве
|24
|38
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|25
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|25
|29
|13
|КД Тондела
|25
|26
|14
|Белененсиш
|24
|26
|15
|Маритиму
|25
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|25
|19
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13