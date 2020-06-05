Неизвестные напали на автобус "Бенфики". Двое футболистов пострадали

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Неизвестные напали на автобус "Бенфики". Двое футболистов пострадали

После матча "Бенфики" и "Тонделы", который завершился нулевой ничьей, автобус с игроками столичной команды атаковали неизвестные.

Транспортное средство забросали камнями, в результате чего были разбиты оконные стекла. Сообщается о двух пострадавших футболистах - Юлиане Вайгле и Андрия Живковиче. Они госпитализированы с порезами.

Лиссабонский клуб сотрудничает с полицейскими, чтобы поскорее вычислить злоумышленников.

Напомним, что по итогам тура "Бенфика" догнала лидирующий "Порту".

Не пропустите: "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате. | http://soccernews.ru
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