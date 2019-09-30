Неизвестные ограбили дом Семшова в Подмосковье, пострадала жена тренера

В ночь с 28 на 29 сентября дом бывшего игрока сборной России Игоря Семшова в деревне Маслово (Подмосковье) подвергся атаке неизвестных.

Четверо грабителей пробрались в жильё экс-футболиста и вынесли несколько элитных часов. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.

В момент совершения преступления в доме находились жена и дети Семшова. Женщина пыталась прогнать злоумышленников, но её нейтрализовали ударом монтировки или железного прута.

41-летний Семшов известен по выступлениям за "Торпедо", "Динамо" и "Зенит". Сейчас он входит в тренерский штаб тульского "Арсенала".

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