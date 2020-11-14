Неизвестные угнали автомобиль Кейна
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал жертвой автоугонщиков, пишет The Sun.
По информации источника, принадлежащий футболисту Range Rover подвергся взлому средь бела дня.
Стоимость украденного автомобиля оценивается в 100 тысяч фунтов.
Кейн обратился в полицию, но там его предупредили, что шансов найти машину немного, поскольку угоном занимались профессионалы.
Не пропустите: Моуринью получил наказание от УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Лига Наций: Мальта победила Андорру, Сан-Марино и Гибралтар сыграли вничью
-
"Жальгирис" - новый чемпион Литвы
-
ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре
-
"Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы
-
Соболев показал мастер-класс ударов по воротам с отрицательного угла
-
Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"
-
В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Великобритании
-
"Челси" показал тренировку 38-летнего Петра Чеха
-
"Ювентус" зимой предложит "Наполи" обменяться игроками
-
Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции
-
"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке
-
В чемпионате России решили ввести систему Fan ID
-
Роналду оценил, как теннисист Джокович изобразил его празднование гола
-
Президент Серии А назвал размер убытков турнира за 2020 год из-за пандемии
-
В семье Сергея Семака зафиксированы случаи заражения коронавирусом
-
Неизвестные угнали автомобиль Кейна
-
Черчесов выбрал капитана сборной России на матч с Турцией
-
"Атлетико" интересуется хавбеком "РБ Лейпциг"
-
Стал известен размер зарплаты Вагнера Лава в "Кайрате"
-
"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18