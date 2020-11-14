Неизвестные угнали автомобиль Кейна

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Неизвестные угнали автомобиль Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал жертвой автоугонщиков, пишет The Sun.

По информации источника, принадлежащий футболисту Range Rover подвергся взлому средь бела дня.

Стоимость украденного автомобиля оценивается в 100 тысяч фунтов.

Кейн обратился в полицию, но там его предупредили, что шансов найти машину немного, поскольку угоном занимались профессионалы.

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