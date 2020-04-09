Неизвестный вылепил Месси из пластелина

В аккаунте "Барселоны" в твиттере появилось видео того, как неизвестный лепит из пластелина фигурку капитана каталонцев Лионеля Месси.

Кто автор произведения - пока неизвестно.

Ранее легенда "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси в другой европейский клуб.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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