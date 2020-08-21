Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси

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Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси

Некоторые члены правления "Барселоны" не против того, чтобы капитан команды Лионель Месси этим летом покинул клуб. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в клубе могли рассмотреть возможный уход аргентинца, так как это позволило бы сократить затраты на зарплату и купить новых игроков. В СМИ сообщают, что в контракте форварда есть пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть "Барселону" из-за разгромного поражения команды в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8).

Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

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Комментарии

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Raul Real
Raul Real

не повезло же Некоторым членам Барсы, Мессидрочеры заклюют и проклянут до конца жизни, да Лесновский...?

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lesnovsky

Решили надавить на Месси.. Дурачки... Только он сам будет все решать... Кто вы, а кто Месси.... Лучше бы бармалея уже давно убрали... Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Есть адекватные люди в рук-ве!Кому нужен ,правда, бомж этот?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Шейхи ,сидящие на нефти , купите лысому шарлатану эту тряпку)

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