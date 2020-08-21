Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси

Некоторые члены правления "Барселоны" не против того, чтобы капитан команды Лионель Месси этим летом покинул клуб. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в клубе могли рассмотреть возможный уход аргентинца, так как это позволило бы сократить затраты на зарплату и купить новых игроков. В СМИ сообщают, что в контракте форварда есть пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть "Барселону" из-за разгромного поражения команды в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8).

Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

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