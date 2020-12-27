Некоторые игроки "Арсенала" настаивают на возвращении Озила в состав

Теги арсенал лондонмесут озил

Некоторые игроки "Арсенала" настаивают на возвращении Озила в состав

Некоторые из игроков лондонского "Арсенала" считают, что главный тренер команды Микель Артета должен вернуть в состав немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, игроки лондонского клуба положительно оценили действия Озила на тренировках. Впрочем, другие игроки выступают против возвращения хавбека. Позиция по Озилу является одной из причин раскола в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Озил не провел за "Арсенал" ни одного матча. Хавбек не заявлен на чемпионат Англии и Лигу Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов