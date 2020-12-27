Некоторые игроки "Арсенала" настаивают на возвращении Озила в состав

Некоторые из игроков лондонского "Арсенала" считают, что главный тренер команды Микель Артета должен вернуть в состав немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, игроки лондонского клуба положительно оценили действия Озила на тренировках. Впрочем, другие игроки выступают против возвращения хавбека. Позиция по Озилу является одной из причин раскола в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Озил не провел за "Арсенал" ни одного матча. Хавбек не заявлен на чемпионат Англии и Лигу Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби. | http://soccernews.ru