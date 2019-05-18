Некоторые игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду
Переход форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" под угрозой, пишет Diario Sport.
По данным издания, некоторое футболисты недовольны планами каталонского клуба. Игроки сообщили руководству, что они не хотят, чтобы в команду переходил Гризманн.
Это ввязано прежде всего с прошлым летом, когда француз заявил, что не хочет переходить в "Барселону".
Лидеры каталонского клуба уверены, что он, как игрок не нужен команде.
Ранее сообщалось, что Гризманн оставил "Атлетико" ради "Барселоны".
Не пропустите: "Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Гризманна прибыл в Барселону
-
Орлов рассказал о подробностях празднования чемпионства "Зенита" в самолете
-
Отец братьев Азаров стал их агентом
-
На матч Россия - Сан-Марино в Саранск прибудет более 40 тысяч зрителей
-
Тренер "Уфы" - о матче с "Оренбургом": "У нас есть еще шансы на 12-е место, поэтому боремся, играем"
-
Некоторые игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду
-
Гершкович предложил создать "Клуб Сергея Семака"
-
Ал. Миранчук - о переезде от брата: "У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире"
-
Друг Неймара: "Он всегда говорил, что, после ухода из футбола, займется покером"
-
"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)
-
Обнародованы стартовые составы на матч "Уфа" - "Оренбург"
-
В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут
-
Миранчук прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Игоря Денисова
-
СМИ: Аллегри требовал от клуба продать пять игроков "Ювентуса"
-
"Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"
-
Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"
-
2
Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"
-
Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона
-
Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
-
5
"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30