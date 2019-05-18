Некоторые игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Некоторые игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду

Переход форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" под угрозой, пишет Diario Sport.

По данным издания, некоторое футболисты недовольны планами каталонского клуба. Игроки сообщили руководству, что они не хотят, чтобы в команду переходил Гризманн.

Это ввязано прежде всего с прошлым летом, когда француз заявил, что не хочет переходить в "Барселону".

Лидеры каталонского клуба уверены, что он, как игрок не нужен команде.

Ранее сообщалось, что Гризманн оставил "Атлетико" ради "Барселоны".

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