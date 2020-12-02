Некоторые игроки "Реала" хотят отставки Зидана
Группа игроков мадридского "Реала" считает, что результаты команды могут улучшиться, если главный тренер Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, сообщает Cadena Cope.
По сведениям издания, футболисты уверены, что команде поможет смена главного тренера. При этом более авторитетные игроки королевского клуба поддерживают французского специалиста.
Напомним, что "Реал" проиграл два последних матча с "Алавесом" (1:2) в чемпионате Испании и "Шахтером" (0:2) в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана. | http://soccernews.ru
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