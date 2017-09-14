Некоторые из болельщиков "Ливерпуля" требуют отставки Клоппа

Группа болельщиков "Ливерпуля" требует ухода главного тренера команды Юргена Клоппа.

В твиттере уже создан микроблог KloppOUT, в котором размещен специально разработанный баннер против наставника.

"Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти", – написано на баннере.

Фото: Баннер против Клоппа.

В ближайшее время фанаты собираются арендовать самолет, на котором будет прикреплен баннер "Klopp OUT".

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