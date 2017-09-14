Некоторые из болельщиков "Ливерпуля" требуют отставки Клоппа

Теги ливерпульюрген клопп

Некоторые из болельщиков "Ливерпуля" требуют отставки Клоппа

Группа болельщиков "Ливерпуля" требует ухода главного тренера команды Юргена Клоппа.

В твиттере уже создан микроблог KloppOUT, в котором размещен специально разработанный баннер против наставника.

"Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти", – написано на баннере.

Фото: Баннер против Клоппа.

В ближайшее время фанаты собираются арендовать самолет, на котором будет прикреплен баннер "Klopp OUT". 

Не пропустите: Клопп: "Если бы проблемы "Ливерпуля" решились трансферами, то не нужно было бы работать". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов