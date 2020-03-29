Некоторые команды украинского чемпионата не хотят платить зарплату
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич сообщил, что некоторые украинские клубы не хотят платить зарплату футболистам.
Руководители чемпионата Украины все еще надеяться на то, что розыгрыш будет продолжен.
"Давайте подождем еще хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока все выглядит так. Подождем.
Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется", - сказал Маркевич в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, почти все спортивные мероприятия в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13