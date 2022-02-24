Некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию

Некоторые иностранные игроки московского ЦСКА отказываются возвращаться в Россию, сообщает журналист Максим Фридман в своем-твиттере

В настоящее время команда находится на сборах в Турции и в ближайшее время должна вылететь в Россию.

Согласно календарю Российской Премьер-Лиги, ЦСКА 26 февраля должен сыграть со "Спартаком" в матче 19-го тура.

Впрочем, проведение матча находится под вопросом из-за военной операции России на Украине.

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