Некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию

Теги цска москва

Некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию

Некоторые иностранные игроки московского ЦСКА отказываются возвращаться в Россию, сообщает журналист Максим Фридман в своем-твиттере

В настоящее время команда находится на сборах в Турции и в ближайшее время должна вылететь в Россию.

Согласно календарю Российской Премьер-Лиги, ЦСКА 26 февраля должен сыграть со "Спартаком" в матче 19-го тура.

Впрочем, проведение матча находится под вопросом из-за военной операции России на Украине. 

Не пропустите: Расписание 19-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов