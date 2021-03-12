"Некоторые вещи нельзя купить": Рамос исключил свой переход в "Барселону"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал понять, что его переход в "Барселону" невозможен.

"Ни за что не согласился бы выступать за "Барсу". Ни за 50 миллионов евро в год, ни за 70. Некоторые вещи нельзя купить. Это невозможно", - цитирует 34-летнего испанца Marca.

Напомним, что Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года. Его контракт с королевским клубом истекает в июне.

В текущем сезоне защитник "сливочных" забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Не пропустите: Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал". | http://soccernews.ru