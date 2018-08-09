Некоторым клубам АПЛ продлили трансферное окно

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Некоторым клубам АПЛ продлили трансферное окно

Нескольким клуба АПЛ разрешили продлить трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, АПЛ выделила два часа на завершение десяти сделок.

Напомним, что трансферное окно закрылось в 19:00 по московскому времени.

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