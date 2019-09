"Нелегко быть особенным": Моуринью снялся в рекламе букмекерской компании

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прорекламировал букмекерскую компанию Paddy Power.

56-летний специалист в рекламном ролике несколько раз произносит фразу "Нелегко быть особенным", доказывая конкретными примерами данный тезис.

It’s not easy being special, just ask new Paddy Power Games ambassador, Jose Mourinho. pic.twitter.com/bvejewpHj2