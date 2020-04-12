"Нелегко не ходить за булочками". Азар рассказал, как поддерживает форму во время карантина
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар рассказал, что ему не просто придерживаться диеты во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
"Соблюдать диету сложно, но я стараюсь не переедать. Мне нелегко не ходить за булочками в кладовую, ведь они так рядом со мной", - приводит слова Азара RTBF.
Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из лондонского "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за королевский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14