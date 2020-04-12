"Нелегко не ходить за булочками". Азар рассказал, как поддерживает форму во время карантина

Теги эден азарреал мадрид

"Нелегко не ходить за булочками". Азар рассказал, как поддерживает форму во время карантина

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар рассказал, что ему не просто придерживаться диеты во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Соблюдать диету сложно, но я стараюсь не переедать. Мне нелегко не ходить за булочками в кладовую, ведь они так рядом со мной", - приводит слова Азара RTBF.

Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из лондонского "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за королевский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов