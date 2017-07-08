Нельсон Мандела проведет свой первый матч за "Айнтрахт"

Теги айнтрахт франкфурт

Нельсон Мандела проведет свой первый матч за "Айнтрахт"
Франкфуртский "Айнтрахт" сегодня сыграет с "Сиэтлом" в товарищеском матче.

В заявку немецкого клуба попал камерунский нападающий Нельсон Мандела Мбухом. Этот матч может стать дебютным для форварда за "Айнтрахт".

Стоит отметить, что 18-летний Мандела является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2012 году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов