Нельсон Мандела проведет свой первый матч за "Айнтрахт"



Франкфуртский "Айнтрахт" сегодня сыграет с "Сиэтлом" в товарищеском матче.

В заявку немецкого клуба попал камерунский нападающий Нельсон Мандела Мбухом. Этот матч может стать дебютным для форварда за "Айнтрахт".

Стоит отметить, что 18-летний Мандела является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2012 году. | http://soccernews.ru