Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ

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Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ

Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду в ближайшее время может перейти в "Вулверхэмптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб сделал предложение по трансферу португальца, и "Барселона", скорее всего, примет его. Для завершения сделки "Вулверхэмптону" осталось согласовать с игроком условия личного контракта.

26-летний Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 124 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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