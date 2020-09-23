Нелсон Семеду объявил об уходе из "Барселоны"

Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду сообщил, что он покинет каталонский клуб. Ожидается, что в ближайшее время футболист перейдет в "Вулверхэмптон".

"Я благодарю "Барселону" за шанс носить футболку клуба, играть на "Камп Ноу", иметь возможность наслаждаться выступлениями за лучший клуб в мире. Спасибо, что заставили меня расти, как футболиста и человека. Это были потрясающие три сезона, которые я никогда не забуду. Я благодарен коллегам, персоналу, болельщикам и всем людям, которые помогали мне. Желаю всем удачи", - написал Семеду на своей странице в Instagram.

26-летний Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за испанский клуб 124 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

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