Нелюбимое число Гвардиолы, ритуал "Тоттенхэма" и +2 для "Ливерпуля": разбираем центральный матч второго тура АПЛ

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" стартовал в 19:30 по московскому времени. Команда Гвардиолы возглавляла турнирную таблицу после первого тура благодаря выездной победе над "Вест Хэмом" (5:0). "Тоттенхэм" свой матч выиграл с большим трудом. Финалисты ЛЧ 2019 одержали волевую победу над "Астон Виллой" с дублем Кейна. В прошлом сезоне "шпоры" выбили чемпионов Англии в плей-офф ЛЧ. Зато в Премьер-лиге команда Гвардиолы выиграла у лондонского клуба 4 предыдущие встречи подряд. В первые минут 20 – полное доминирование чемпионов Англии. Стерлинг сначала потерял 2 момента после не самых лучших ударов с нескольких метров, но третий уже привел к взятию ворот. Де Брюйне вырезал идеальный кросс на дальнюю штангу, а Рахим головой забил свой 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхэм впервые вышел в атаку и сразу же сравнял счет. Ламела по центру принял пас от Ндомбеле, после чего пробил метров с 20-ти. Эдерсон непонятно почему вышел далеко за пределы вратарской и не смог парировать удар, который шел вовсе не в угол. Еще один пас магической ноги бельгийца с правого фланга превратился в ассист на 35-й минуте. Де Брюйне на этот раз прострелил, Агуэро в касание замкнул из пределов вратарской. Чистый класс, который создавал иллюзию удивительной легкости игры "Сити" в нападении. Кевин еще и ворвался в штрафную, обыгравшись с Бернарду, но пробил уж очень неточно. Настоящий капитан создал 5 голевых моментов за тайм, самый ценный игрок первой половины, без тени сомнения.

На старте второй половины украинец Зинченко, из-за которого половина жителей европейской части бывшего СССР следит за выступлениями "Сити", выстрелил издали с рикошетом от Кейна, и Льорис с большим трудом отбил круглого в сторону. "Горожане" давили, теряли моменты и казалось, что вот-вот забьют третий. Но вышедший на замену Лукас Моура первым же касанием перевисел в воздухе Уокера после подачи с углового в исполнении Ламелы. Эдерсон снова не у дел – 2:2 явно в пользу "Тоттенхэма", который попал в ворота дважды фактически с двух попыток. Очередная порция ударов "горожан", но то перекладина, то вратарь, то защитник в акробатическом прыжке мешали снова выйти вперед. Тем временем статистика выдавала 28:3 по ударам в пользу команды Гвардиолы за 70 с лишним минут. На последних минутах Гваридиола решил подкорректировать игру и выпустить свою скрытую силу бразильца Габриэля Жезуса. Джокер Гвардиолы почти сработал на 90+2-й. Габриэл Жезус воспользовался сбросом Ляпорта в штрафной и затолкал игровой снаряд в дальний угол. Казалось, финалист Лиги Чемпионов снова сложит оружие, а "Сити" вновь получит статус "непобедимых", но судья прибегег к услугам VAR из-за подозрения на незначительную в игровом, но значительную в результативном плане игру рукой. Арбитры все же усмотрели нарушение правил, поэтому знаменитый Майкл Оливер, который удалил Буффона в четвертьфинале ЛЧ-2018 "Реал" – "Ювентус", отменил мяч и зафиксировал ничью 2:2. Просто невероятный конец встречи, который мы где-то уже видели!

ДежаVAR!

Технологии добавили несправедливости встрече. Сначала Ламела тянет за шею Родри, когда тот выбегает на подачу углового, но VAR молчит. А потом видео ассистенты рефери разглядели игру рукой у Ляпорта, которая не повлияла на ассист Жезуса (хотя никто не говорит, что пенальти не было). "Манчестер Сити", как и в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019, забил решающий гол в ворота "Тоттенхэма" на последних секундах компенсированного времени. Однако VAR снова отменяет взятие ворот и внезапно осчастливливает "шпор". Даже даты похожи – 17 апреля и 17 августа. В общем очень нелогичный результат, ведь хозяева были лучше во всем, нанеся на 27 ударов больше соперника и пробивая более метко (в 5 раз, если быть точными). По опасным моментам 24:3, но Льорис будто снова и снова чувствовал себя чемпионом мира, а защитники и даже каркас ворот становились его верными союзниками. И эта дикая статистика xG – "Манчестер Сити" вполне наиграл на разгром, ведь по ожидаемым голами победил 3,3: 0,2. Привет реализации действующих чемпионов!

Man City vs. Tottenham.



Last-minute winner disallowed.



IT HAPPENED AGAIN. pic.twitter.com/aBl40B5ZHm — Bleacher Report (@BleacherReport) 17 серпня 2019 р.

Александр Зинченко впервые в жизни не выиграл матч АПЛ и не стал абсолютным рекордсменом

Александр не смог окончательно отобрать у Давида Силвы фантастический рекорд побед подряд в чемпионате Англии. Оба завершили свои серии на 23-х матчах. Зинченко, стоит сказать, сыграл не лучший матч, и снова проблемными оказались его защитные навыки. Если в атаке 22-летний украинец проявил себя даже быстрее, чем обычно (2 удара в створ – столько же только у Стерлинга; ключевой пас, второй в матче по количеству подач в штрафную), то в обороне иногда просто не успевал. Закономерно, что украинец получил худший балл от Sofascore и Whoscored среди всех полевых игроков "Сити", которые вышли с первых минут. Его субботний 6,5 – это откровенно ниже среднего по сезону 7,12.

Де Брюйне – рекордсмен эпохи Гвардиолы

Кевин создал 9 голевых моментов за всю игру. Это минимум на 3 больше, чем у ближайшего преследователя среди всех игроков Премьер-лиги. Де Брюйне 13 раз выполнил подачу с игры. С момента назначения Гвардиолы главным тренером "Сити" – это абсолютно лучший результат в команде за 90 минут игры. Неудивительно, что КДБ организовал 2 блестящие ассиста. Хотя запросто мог оформлять и хет-трик, и покер голевых пасов. Его длинные передачи безупречные (5 из 5). Впрочем, есть несколько моментов, которые испортили впечатление о его перформанс – 24 потери мяча, что на 7 больше, чем у Роуза, лидера "шпор" по этому показателю. При этом возвращал Кевин контроль над мячом только 5 раз. И 3 выигранные единоборства из 11-и не впечатляют. Де Брюйне 4 раза проходили на дриблинге, а его единственный подкат был ни о чем.

19 секунд Моуры

Джокер Почеттино изменил игру и заставил "Сити" пережить несколько адских моментов. Кое в чем это напоминало скоростные проходы Салаха, против которых "Манчестер" был почти беспомощным в Суперкубке. Удивительно, что лондонцы не настаивали на атаках по правому флангу, где Зинченко далеко не всегда держал ситуацию под контролем. От выхода Лукаса Моуры на замену до гола прошло менее 20 секунд. Ламела к своему голу добавил ассист. Отмечаем также многомиллионного новичка Ндомбеле. Опорник "Тоттенхэма" в первом туре забил сам, на этот раз ассистировал Ламеле. Вместе с Эриком, к слову, это самые 2 полезные полевые игроки Почеттино в матче, в котором где-то откровенно потерялись Кейн и Эриксен. Ндомбеле выиграл 10 единоборств, показав 100-процентный результат! Экс-опорник "Лиона" был безупречным в дриблинга (4 из 4) и выполнил 4 успешные подкаты из 5-ти попыток.

Игорь Малиенко | soccernews.ru