Нелюбимое число Гвардиолы, ритуал "Тоттенхэма" и +2 для "Ливерпуля": разбираем центральный матч второго тура АПЛ

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" стартовал в 19:30 по московскому времени. Команда Гвардиолы возглавляла турнирную таблицу после первого тура благодаря выездной победе над "Вест Хэмом" (5:0). "Тоттенхэм" свой матч выиграл с большим трудом. Финалисты ЛЧ 2019 одержали волевую победу над "Астон Виллой" с дублем Кейна. В прошлом сезоне "шпоры" выбили чемпионов Англии в плей-офф ЛЧ. Зато в Премьер-лиге команда Гвардиолы выиграла у лондонского клуба 4 предыдущие встречи подряд. В первые минут 20 – полное доминирование чемпионов Англии. Стерлинг сначала потерял 2 момента после не самых лучших ударов с нескольких метров, но третий уже привел к взятию ворот. Де Брюйне вырезал идеальный кросс на дальнюю штангу, а Рахим головой забил свой 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхэм впервые вышел в атаку и сразу же сравнял счет. Ламела по центру принял пас от Ндомбеле, после чего пробил метров с 20-ти. Эдерсон непонятно почему вышел далеко за пределы вратарской и не смог парировать удар, который шел вовсе не в угол. Еще один пас магической ноги бельгийца с правого фланга превратился в ассист на 35-й минуте. Де Брюйне на этот раз прострелил, Агуэро в касание замкнул из пределов вратарской. Чистый класс, который создавал иллюзию удивительной легкости игры "Сити" в нападении. Кевин еще и ворвался в штрафную, обыгравшись с Бернарду, но пробил уж очень неточно. Настоящий капитан создал 5 голевых моментов за тайм, самый ценный игрок первой половины, без тени сомнения.

На старте второй половины украинец Зинченко, из-за которого половина жителей европейской части бывшего СССР следит за выступлениями "Сити", выстрелил издали с рикошетом от Кейна, и Льорис с большим трудом отбил круглого в сторону. "Горожане" давили, теряли моменты и казалось, что вот-вот забьют третий. Но вышедший на замену Лукас Моура первым же касанием перевисел в воздухе Уокера после подачи с углового в исполнении Ламелы. Эдерсон снова не у дел – 2:2 явно в пользу "Тоттенхэма", который попал в ворота дважды фактически с двух попыток. Очередная порция ударов "горожан", но то перекладина, то вратарь, то защитник в акробатическом прыжке мешали снова выйти вперед. Тем временем статистика выдавала 28:3 по ударам в пользу команды Гвардиолы за 70 с лишним минут. На последних минутах Гваридиола решил подкорректировать игру и выпустить свою скрытую силу бразильца Габриэля Жезуса. Джокер Гвардиолы почти сработал на 90+2-й. Габриэл Жезус воспользовался сбросом Ляпорта в штрафной и затолкал игровой снаряд в дальний угол. Казалось, финалист Лиги Чемпионов снова сложит оружие, а "Сити" вновь получит статус "непобедимых", но судья прибегег к услугам VAR из-за подозрения на незначительную в игровом, но значительную в результативном плане игру рукой. Арбитры все же усмотрели нарушение правил, поэтому знаменитый Майкл Оливер, который удалил Буффона в четвертьфинале ЛЧ-2018 "Реал" – "Ювентус", отменил мяч и зафиксировал ничью 2:2. Просто невероятный конец встречи, который мы где-то уже видели!

ДежаVAR!

Технологии добавили несправедливости встрече. Сначала Ламела тянет за шею Родри, когда тот выбегает на подачу углового, но VAR молчит. А потом видео ассистенты рефери разглядели игру рукой у Ляпорта, которая не повлияла на ассист Жезуса (хотя никто не говорит, что пенальти не было). "Манчестер Сити", как и в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019, забил решающий гол в ворота "Тоттенхэма" на последних секундах компенсированного времени. Однако VAR снова отменяет взятие ворот и внезапно осчастливливает "шпор". Даже даты похожи – 17 апреля и 17 августа. В общем очень нелогичный результат, ведь хозяева были лучше во всем, нанеся на 27 ударов больше соперника и пробивая более метко (в 5 раз, если быть точными). По опасным моментам 24:3, но Льорис будто снова и снова чувствовал себя чемпионом мира, а защитники и даже каркас ворот становились его верными союзниками. И эта дикая статистика xG – "Манчестер Сити" вполне наиграл на разгром, ведь по ожидаемым голами победил 3,3: 0,2. Привет реализации действующих чемпионов!

