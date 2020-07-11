"Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака"
Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о нынешнем составе московского "Спартака", цвета которого он защищал в 1995 и 1999 годах.
"На мой взгляд, собранные в команде футболисты, при всём к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодёжь – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда "Спартак" тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес", - сказал Юран.
Прошлым летом "красно-белые" потратили на усиление состава 40 миллионов евро, в том числе обновив трансферный рекорд клуба покупкой голландца Гуса Тиля за 16 миллионов.
По итогам 27 туров "Спартак" идёт в РПЛ на восьмом месте. В полуфинале Кубка России москвичи сразятся с "Зенитом".
Не пропустите: "Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" ждёт предложений по Йовичу
-
Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" в дерби с "Арсеналом"
-
"Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака"
-
Умер чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон
-
Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"
-
Дерби Северного Лондона, Гаттузо против своих и усердные попытки "Барсы" догнать "Реал": рассказываем, что посмотреть на этих выходных
-
"Лион" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Атлетико"
-
Аллегри может возглавить "Интер" вместо Конте
-
"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение
-
Моуринью собирается прервать бестрофейный период "Тоттенхэма"
-
Экс-член совета директоров "Барселоны" жёстко высказался о судействе в матчах "Реала"
-
Бензема установил вечный рекорд Примеры
-
В январе 2014 года Джерард в матче "Ливерпуля" повредил свой пенис
-
"Реал" пробил пенальти в трёх матчах Примеры подряд впервые за 14 лет
-
"Зенит" сделал предложение по хавбеку "Кайсериспора"
-
Тренер "Вальядолида": "Команда убеждена, что может победить "Барселону"
-
Куртуа вплотную приблизился к рекорду "Реала" 33-летней давности
-
"Ливерпуль" попытается купить Тьяго Алькантару, но при одном условии
-
Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с назначением пенальти в матче "Реал" - "Алавес"
-
Уткин высказался о возможной отмене переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22