"Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о нынешнем составе московского "Спартака", цвета которого он защищал в 1995 и 1999 годах.

"На мой взгляд, собранные в команде футболисты, при всём к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодёжь – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда "Спартак" тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес", - сказал Юран.

Прошлым летом "красно-белые" потратили на усиление состава 40 миллионов евро, в том числе обновив трансферный рекорд клуба покупкой голландца Гуса Тиля за 16 миллионов.

По итогам 27 туров "Спартак" идёт в РПЛ на восьмом месте. В полуфинале Кубка России москвичи сразятся с "Зенитом".

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