"Нельзя сказать, что у него всё хорошо": президент "Урала" прокомментировал состояние здоровья Погребняка

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"Нельзя сказать, что у него всё хорошо": президент "Урала" прокомментировал состояние здоровья Погребняка

Президент "Урала" Григорий Иванов сделал заявление о состоянии здоровья нападающего Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.

"Павел находится под наблюдением врачей, ходим каждый день к нему. Всё у него нормально, дай бог, пройдет. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем. Павел не общался с нашими футболистами. Он сдал тест на коронавирус и уехал. Перед началом тренировок всех проверили, только у него одного тест показал (коронавирус). Мы сейчас еще раз всей командой будем проходить тест", - цитирует Иванова "Р-Спорт".

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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