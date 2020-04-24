"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси

"Неман" обыграл "Энергетик-БГУ" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.

"Неман" - "Энергетик-БГУ" - 3:0

Голы: Кадимян, 66 - 1:0, Павел Забелин, 72 - 2:0, Забелин, 82 - 3:0.

"Неман" с 8 баллами расположился на 8 позиции. В активе "Энергетика-БГУ" 9 очков и 7-я позиция.

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