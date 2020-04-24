"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси
"Неман" обыграл "Энергетик-БГУ" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.
"Неман" - "Энергетик-БГУ" - 3:0
Голы: Кадимян, 66 - 1:0, Павел Забелин, 72 - 2:0, Забелин, 82 - 3:0.
"Неман" с 8 баллами расположился на 8 позиции. В активе "Энергетика-БГУ" 9 очков и 7-я позиция.
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|Команда
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|27
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|27
|44
|5
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|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18