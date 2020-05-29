"Неман" на выезде обыграл "Городею" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

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"Неман" на выезде обыграл "Городею" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

"Неман" уверенно обыграл "Городею" в гостях в матче 11-го тура чемпионата Беларуси.

"Городея" - "Неман" - 0:2 (0:0)

Голы: Кадимян, 67 (с пенальти) - 0:1, Яблонский, 76 - 0:2.

"Городея": Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Игнатенко (Сазанович, 73), Йоксимович, Баглай (Архипов, 78), Пушняков, Яскович (Воловик, 75), Сайчич.

"Неман": Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Кантария, 77), Жуковский (Курганский, 53), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 46), Кадимян.

После 11 туров "Городея" занимает 13 место в турнирной таблице, "Неман" располагается на 8 строчке.

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