"Неман" обыграл "Витебск" в матче чемпионата Беларуси

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"Неман" обыграл "Витебск" в матче чемпионата Беларуси

"Неман" обыграл "Витебск" в матче 2-го тура чемпионата Беларуси.

В составе победителей голами отметились Гегам Кадимян и Георгий Кантария.

"Неман" - "Витебск" - 2:0

Голы: Кадимян, 51 - 1:0, Кантария, 58 (пенальти) - 2:0

"Неман" после 2 туров чемпионата занимает 7 место в турнирной таблице, "Витебск" опустился на 11-ю позицию. 

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