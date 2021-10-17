Фото: инстаграм Неманьи Матича/Автор неизвестен

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может перейти в "Барселону", сообщает The Sun.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы надеются заполучить игрока за небольшую сумму, так как его контракт с манкунианцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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