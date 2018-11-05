Неманья Матич отказался играть с цветком мака: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это"

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура Премьер-лиги против "Борнмута" (2:1). Об этом пишет Telegraf.rs.

Матич перед очередной игрой узнал, что символ является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в войсках НАТО. Это не понравилось футболисту, и он отказался прикреплять мак к своей форме.

По данным Telegraf.rs, Матич бросил цветок на пол и сказал: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".