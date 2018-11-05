Неманья Матич отказался играть с цветком мака: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это"

22 Теги манчестер юнайтеднеманья матич

Неманья Матич отказался играть с цветком мака: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это"

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура Премьер-лиги против "Борнмута" (2:1). Об этом пишет Telegraf.rs.

Матич перед очередной игрой узнал, что символ является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в войсках НАТО. Это не понравилось футболисту, и он отказался прикреплять мак к своей форме.

По данным Telegraf.rs, Матич бросил цветок на пол и сказал: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".

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Комментарии
анкл

молорик

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ЯР

Человек!

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Сергей С

Эй Спартак!Вот ОН,надо брать!!!

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Алексей

Красавец.

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РуРу

Сербы правда сами бомбили, убивали в Сараево, Косово. но это ладно)

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Robin

Сербы в Косово воевали с Албанскими боевиками, а не бомбили мирных жителей. Кстати, которых готовили английские спец. службы.

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маргарита

ру ру ты мразь чушь не гони

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Виталий

Уважаю.

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Андрей

Красава!!!!

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митяй

им всё равно не понять: мозги с детства квадратные

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виктор

это поступок достойный мужчины

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Сергей

Респект, Неманя! И клубу своему в Сербии помогает. И родному городу. У чела есть мозги и честь. Не Кокорин с Мамаевым.

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Павел

А английские деньги, конечно, не пахнут

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александр николаевич

уважуха

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Валерий

Человек!

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kruton9000

Вот-вот! И играть нужно в чемпионате Сербии, а не у проклятых НАТОвцев!

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Киселёв

Ты не шаришь, так он выкачивает деньги из клятых бриташек.

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Ноунейм

Читать статью нужно до конца: "Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".

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Анатолий

Сказал что эмблему не прикрепит а сам за врагов играл и будет. дешевый пиар. все эти футболисты проститутки... кто даст больше. просто денег еще хочет.

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Кококорин.

Так, проклятые НАТОвцы платят больше))).., а тут уже не до религий\политики и воспоминаний.

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Игорь

Можно только уважать за такие поступки.

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shaqiri

Правильно.

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