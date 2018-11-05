Неманья Матич отказался играть с цветком мака: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это"

В этом году Матич принял участие в 8-ми матчах за "МЮ" в Премьер-лиге.
Не пропустите: Сарри не уверен, что "Челси" выдержит темп "Ман Сити". | http://soccernews.ru
Оренбург 1
Рубин 0
Уфа 1
Крылья Советов 2
Хаддерсфилд Таун 1
Фулхэм 0
Эспаньол 1
Атлетик Бильбао 0
Атлетико Мадрид -
Боруссия Дортмунд -
Интер Милан -
Барселона -
Наполи -
ПСЖ -
Порту -
Локомотив Москва -
ЦСКА Москва -
Рома -
Манчестер Сити -
Шахтер Донецк -
Виктория Плзень -
Реал Мадрид -
Ювентус -
Манчестер Юнайтед -
Спартак Москва -
Рейнджерс -
Краснодар -
Стандард Льеж -
Динамо Киев -
Ренн -
БАТЭ -
Челси -
Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура Премьер-лиги против "Борнмута" (2:1). Об этом пишет Telegraf.rs.
Матич перед очередной игрой узнал, что символ является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в войсках НАТО. Это не понравилось футболисту, и он отказался прикреплять мак к своей форме.
По данным Telegraf.rs, Матич бросил цветок на пол и сказал: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".
В этом году Матич принял участие в 8-ми матчах за "МЮ" в Премьер-лиге.
Не пропустите: Сарри не уверен, что "Челси" выдержит темп "Ман Сити". | http://soccernews.ru
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|29
|2
|Челси
|11
|27
|3
|Ливерпуль
|11
|27
|4
|Тоттенхэм
|11
|24
|5
|Арсенал Лондон
|11
|23
|6
|Борнмут
|11
|20
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|11
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|11
|8
|15
|Бернли
|11
|8
|16
|Саутгемптон
|11
|7
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|6
|18
|Кардифф Сити
|11
|5
|19
|Фулхэм
|10
|5
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3