Неманья Матич поделился эмоциями от победного матча с "Брайтон энд Хоув Альбион"

Теги манчестер юнайтеднеманья матичбрайтон & хоув альбион

Неманья Матич поделился эмоциями от победного матча с "Брайтон энд Хоув Альбион"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, что думает о победном матче 23-го тура АПЛ с "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:1).

"Я думаю, тренер удовлетворен нашей игрой в первые 75 минут. В последние 10-15 минут мы немного расслабились. Однако нам удалось заполучить 3 важных очка.

Я рад за команду и наших болельщиков. Мы делаем все возможное, чтобы попасть в первую четверку. Команды, находящиеся выше нас в турнирной таблице, играют очень качественно и тоже хотят выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако я уверен, мы можем сражаться", - рассказал Матич. 

"МЮ" с 44 баллами занимает 6 строчку турнирной таблицы АПЛ.

А еще:  Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

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