Неманья Матич поделился эмоциями от победного матча с "Брайтон энд Хоув Альбион"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, что думает о победном матче 23-го тура АПЛ с "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:1).
"Я думаю, тренер удовлетворен нашей игрой в первые 75 минут. В последние 10-15 минут мы немного расслабились. Однако нам удалось заполучить 3 важных очка.
Я рад за команду и наших болельщиков. Мы делаем все возможное, чтобы попасть в первую четверку. Команды, находящиеся выше нас в турнирной таблице, играют очень качественно и тоже хотят выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако я уверен, мы можем сражаться", - рассказал Матич.
"МЮ" с 44 баллами занимает 6 строчку турнирной таблицы АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11