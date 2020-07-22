Неманья Матич рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед" для борьбы за чемпионство

1 Теги манчестер юнайтеднеманья матич

Неманья Матич рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед" для борьбы за чемпионство

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич выразил уверенность, что манкунианцы вскоре смогут побороться за чемпионский титул.

"Мы прогрессируем с каждым матчем. Достаточно сравнить нашу игру сейчас и в начале сезона - это большая разница. Мы изменились в лучшую сторону. Если мы прибавим еще на 30 процентов, то сможем побороться за титул чемпиона Англии. Верю, что скоро мы сможем бороться с кем угодно", - приводит слова Матича Sky Sports.

После 36 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место турнирной таблице чемпионата Англии.

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