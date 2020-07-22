Неманья Матич рассказал, чего не хватает "Манчестер Юнайтед" для борьбы за чемпионство

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич выразил уверенность, что манкунианцы вскоре смогут побороться за чемпионский титул.

"Мы прогрессируем с каждым матчем. Достаточно сравнить нашу игру сейчас и в начале сезона - это большая разница. Мы изменились в лучшую сторону. Если мы прибавим еще на 30 процентов, то сможем побороться за титул чемпиона Англии. Верю, что скоро мы сможем бороться с кем угодно", - приводит слова Матича Sky Sports.

После 36 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место турнирной таблице чемпионата Англии.

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