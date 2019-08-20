Неймар: "Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. Когда фальшивый - любят"

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Неймар: "Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. Когда фальшивый - любят"

Форвард ПСЖ Неймар примерил высказывание известного певца Боба Марли на себя, немного изменив слова. Пост он выложил в свой инстаграм.

"Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. А когда фальшивый - любят", - написал футболист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отдать игрока в аренду "Реалу". "Барселоне" клуб откажет в аренде Неймара.

А еще: Неймар может стать гражданином Кипра| http://soccernews.ru
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