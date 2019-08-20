Неймар: "Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. Когда фальшивый - любят"
Форвард ПСЖ Неймар примерил высказывание известного певца Боба Марли на себя, немного изменив слова. Пост он выложил в свой инстаграм.
"Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. А когда фальшивый - любят", - написал футболист.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отдать игрока в аренду "Реалу". "Барселоне" клуб откажет в аренде Неймара.
А еще: Неймар может стать гражданином Кипра| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игрок "Реала" Диас пропустит 3-4 недели
-
Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани
-
Агент Дембеле: "Игрок не летал в Сенегал, а был в Ренне у матери. Травму он обнаружил только в понедельник"
-
"Спартак" нацелился на полузащитника "Ромы"
-
Ирвинг Лосано прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"
-
Жиго о матче "Спартака" с ЦСКА: "Победить было просто настоящим счастьем"
-
Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси"
-
"Бавария" планирует вернуться к варианту с нападающим "Манчестер Сити" Сане
-
1
Неймар: "Проблема в том, что когда ты настоящий, тебя ненавидят. Когда фальшивый - любят"
-
"Рома" продлила контракт с основным защитником
-
"Ювентус" нашел замену Дибале в "Барселоне"
-
Бывший игрок ЦСКА Натхо перешел в серский клуб
-
Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Вдова погибшего Рейеса сообщила, что на смерти футболиста наживаются мошенники
-
Тульский "Арсенал" объявил о переходе немецкого защитника
-
Отец жены Икарди поддержал ее бывшего мужа
-
9
Экс-тренер "Реала" рассказал, почему Месси не является лучшим в истории
-
7
Магуайр пожаловался на интернет-троллей
-
"Монако" нацелился на хавбека "Челси"
-
Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры