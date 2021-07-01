Немец Брых рассудит Англию и Украину в 1/4 финала Евро-2020

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УЕФА назначил судейскую бригаду на четвертьфинальную игру Евро-2020 между сборными Англии и Украины.

Матч обслужит немец Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - Карлос дель Серро.

Бригада видеоассистентов будет состоять из четырёх арбитров - это Марко Фритц, Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Напомним, что матч Англия - Украина состоится в субботу в 22:00 по московскому времени.

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