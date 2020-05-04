Немецкая футбольная лига сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах

Теги бундеслигакоронавирус

Немецкая футбольная лига сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах

Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила о том, что среди игроков и работников немецких команд выявлено 10 случаев заражения коронавируса.

В рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. По итогам тестирования было выявлено 10 случаев инфицирования.

Через несколько дней будут сделаны тесты второй волны, о результатах которой станет известно позднее. Если новых случаев выявлено не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки. 

По последним данным, в мире выявлено 3 590 590 случаев заражения Covid-19. 249 014 человек умерли.

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