Немецкая футбольная лига сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах
Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила о том, что среди игроков и работников немецких команд выявлено 10 случаев заражения коронавируса.
В рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. По итогам тестирования было выявлено 10 случаев инфицирования.
Через несколько дней будут сделаны тесты второй волны, о результатах которой станет известно позднее. Если новых случаев выявлено не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки.
По последним данным, в мире выявлено 3 590 590 случаев заражения Covid-19. 249 014 человек умерли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16