Немецкая классика: "Бавария" и "Боруссия" сразятся на вылет в Кубке Германии

"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Саша Штегеманн

2017 год в немецком футболе завершится третьим раундом национального Кубка, в рамках которого все болельщики насладятся схваткой двух главных фаворитов этого турнира "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Обе команды традиционно успешно выступают в данном соревновании, потому как за последние шесть сезонов "шмели" лишь однажды не смогли дойти до финала, а мюнхенцы три раза привозили "ушастого" в свой клубный музей.

В целом, "Бавария" и "Боруссия" едва ли в каждом сезоне пересекаются в Кубке Германии. Просто зачастую это происходит на финальных стадиях розыгрыша. Вот, например, в прошлом сезоне "черно-желтые" выбили баварцев в полуфинале, причем обыграв их на "Альянц Арене" со счетом 3:2. Как будет в этот раз тяжело угадать, но в любом случае будет обидно столь рано прощаться с одним из грандов.

Что касается текущего розыгрыша, то у "Боруссии" путь был полегче. Дортмундцы без проблем справились с командами из низших дивизионов "Рилазинген-Арлен" и "Магдебург". "Баварию" же после убедительной победы над "Хемницером" жребий свел с "РБ Лейпцигом", в поединке с которым подопечным Карло Анчелотти довелось отбегать все 120 минут и только благодаря удачи в серии послематчевых пенальти мюнхенцы прошли в третий тур.

Обе команды сейчас объединяет не только факт смены главных тренеров по ходу сезона, но и достаточно скучная игра, демонстрируемая "Баварией" и "Боруссией" в последних встречах. Пришедшие коучи Юпп Хайнкес и Петер Штегер пока дают необходимый результат – правда, жертвуя зрелищностью.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Боруссии":

"Бавария" – абсолютный рекордсмен по количеству побед в Кубке Германии (18 титулов). Ближайший преследователь мюнхенцев по этому показателю "Вердер" триумфовал всего шесть раз.

Баварцы не проиграли в 29 из последних 30 матчей в рамках национального Кубка.

Обе предыдущие встречи в рамках Кубка Германии текущего сезона дортмундская "Боруссия" провела на выезде и в обоих случаях отпраздновала разгромную победу – 0:4 и 0:5.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Хамес, Рибери, Мюллер, Левандовски

Боруссия: Бюрки, Тольян, Топрак, Сократис, Шмельцер, Вайгль, Кагава, Геррейру, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг

Прогноз на матч "Бавария" – "Боруссия":

Так, как для "Баварии" и "Боруссии" этот матч будет последним в 2017 году, то нет сомнений в том, что команды сыграют своими сильнейшими составами. В таком случае нет ни одного аргумента, который говорил бы в пользу дортмундцев.

Также его не находят и букмекеры, называя мюнхенский клуб явным фаворитом, о чем свидетельствует коэффициент 1.45. В то время, как победа "шмелей" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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