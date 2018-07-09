Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ

Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на домашнем Чемпионате Мира.

Так, по сведениям Bild, который ссылается на Süddeutsche Zeitung, игроки хозяев турнира перед играми плей-офф с Испанией и Хорватией вдыхали бесцветный газ для обеспечения физической выгоды, которая достигалась за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови. При этом немецкие СМИ подчеркнули, что аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в международных антидопинговых правилах.

В подтверждение своей теории издания опубликовали фото игроков сборной России, которые перед выходом на поле активно потирали носы.