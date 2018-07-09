Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ

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Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМНемецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на домашнем Чемпионате Мира.

Так, по сведениям Bild, который ссылается на Süddeutsche Zeitung, игроки хозяев турнира перед играми плей-офф с Испанией и Хорватией вдыхали бесцветный газ для обеспечения физической выгоды, которая достигалась за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови. При этом немецкие СМИ подчеркнули, что аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в международных антидопинговых правилах.

В подтверждение своей теории издания опубликовали фото игроков сборной России, которые перед выходом на поле активно потирали носы.

Напомним, фотоотчет со встречи сборной России с болельщиками. | soccernews.ru

Комментарии
Ник

Ахахах класс!

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Рарака

Еба я то думаю почему меня так прет после этого )))), допинг блин))))

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Рарака

Я так обычно нюхаю когда, в жо...е покавыряюсь))))))

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Джонни

Ток Стасюн такую феерическую х..ту мог тут выложить! )))))))))))))))))

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Пьянь

А новость-то не моя. Ошибся ты, придурок хренов)

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Джонни

Ятття умаляю. ))) Не ты, так с твоей подачи... Тут у вас целая компэтэнтная конторка подобралась дешёвых популистов, гавнину фейковую выкладывающих. )))

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Пьянь

Если не нравится контент сайта, так в чем же дело? Удаляешь его из закладок и не заходишь. И тебе спокойнее, и сайту легче без тебя.

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Джонни

Ну ты чё, Жигулян!!! Ну не обижайся! ))) Ну куда ж я без вас! )) Ты жеж мне уже как родной за эти 8 лет стал! ))) Да и заскучаешь ты тут без меня с прикормышами своими здешними... ) Уж лучше я тебя иной раз на земельку грешную приспущу, да и тебе польза явная для столь необходимого тебе интеллектуального развития будет!

Пьянь

Это кокс был. Еременко подогнал.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

И приз " САМЫЙ ОСТРОУМНЫЙ КОМЕНТАРИЙ" достается тебе, ахах. В который раз становится дико неловко, из за твоего юмора(

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Пьянь

Тебе за меня неловко? Серьезно? А вот мне на тебя вообще наплевать.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

ну я видимо, сентиментален слишком( Мне даже тех, кто вот так вот блещет остроумием, жалко. И стыдно за них(

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Пьянь

Бедняга. Вечно ты за всех страдаешь, стыдишься, неловко тебе. Эх, нелегко тебе. Святой человек, однако. Рад, что с тобой на одном сайте нахожусь.

Георг

Какой, нахрен, аммиак??? Это же новичок!

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Джонни

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Александр

А еще забыли добавить об использовании гравитации, воздуха и слишком сильно пинаем по мячу...

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Ник

Пока ехали на матч использовали гравитационные туалеты!!))))

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