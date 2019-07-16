Немецкая революция в Англии, пиво после поражений и спасительный камбек: рассказываем о новичках АПЛ

Редакция Soccernews рассказывает о командах, которые станут частью самой богатой лиги мира уже в следующем сезоне.

Норвич

1-е место в сезоне 2018/19 (94 очка, 27 побед, 13 ничьих, 6 поражений)

Главный тренер: Даниэль Фарке

Капитан: Грант Хэнли

Лучший бомбардир: Тьему Пукки (29 мячей)

Со старта сезона "Норвич" вместе с "Лидсом" повел борьбу за победу в Чемпионшипе. На длинной дистанции команды несколько раз сменяли друг друга на верху турнирной таблицы, но весной культовый наставник Марсело Бьелса, который поручал следить за тренировками своих соперников, и его "павлины" начали буксовать. Как следствие, "Норвич" фактически в гордом одиночестве досрочно стал чемпионом. "Канарейки" давно ходили в претендентах на повышение в Премьер-лигу, и каждый раз им что-то мешало. Боссы клуба решили быть в тренде и в 2017 году пригласили на должность главного тренера немецкого специалиста. Даниэль Фарке – уже третий после Юргена Клоппа и Давида Вагнера выходец из дортмундской "Боруссии" на Альбионе. Он никогда не играл в Бундеслиге, а на закате своей полупрофессиональной карьеры не собирался становиться тренером. Фарке видел себя в роли функционера, закончил университет Падерборна по специальности спортивного менеджера и ... возглавил скромный "Липпштадт". Вообще-то он должен был стать спортивным директором, но клуб как раз уволил тренера и 6 лет Фарке совмещал обе роли.

Быть тренером ему понравилось, а прогресс начинающего наставника вызвал интерес "Боруссии" из Дортмунда. Там он успешно поработал с дублем "шмелей" (всего 3 поражения в сезоне 2015/16) и остановился в шаге от 2-й Бундеслиги – это максимум для команд U-23 элитарных клубов. В последствии он оказался в Англии и начал строить настоящий проект. Здесь нашлось место и местным ребятам, и соотечественникам Фарке. Его "Норвич" любит подолгу контролировать мяч и "утомлять", если угодно – убаюкивать, соперников короткими передачами. Это делает "канареек" командой с двумя сторонами – они ярко выглядят в атаке и часто беспомощны в обороне. Даже для победителя такого уникального первенства, как Чемпионшип, 57 пропущенных мячей – многовато. Для АПЛ, очевидно, Даниэль Фарке и "Норвич" должны скорректировать свою игру, ну а болельщики получат шанс увидеть новый проект авторства немецкого специалиста. "Норвич" – не новичок в АПЛ, но не может там закрепиться в последнее время, напоминая "команду-лифт". Посмотрим, сможет ли этот созыв "канареек" закрепиться в элите.

"Шеффилд Юнайтед"

2-е место в сезоне 2018/19 (89 очков, 26 побед, 11 ничьих, 9 поражений)

Главный тренер: Крис Уайлдер

Капитан: Билли Шарп

Лучший бомбардир: Билли Шарп (23 мяча)

В отличии от большинства конкурентов в борьбе за выход в Премьер-лигу, "Шеффилд Юнайтед" – действительно тренерская команда. Крис Уайлдер, работая в условиях ограниченных ресурсов, сумел за три года пройти с "клинками" путь от Лиги 1 до АПЛ. Йоркширская сенсация могла стать реальностью еще в прошлом сезоне – "Юнайтед" долго находились в зоне плей-офф Чемпионшипа, но затормозили во второй половине сезона и, наконец, закончили чемпионат 10-ми. Это не смутило Уайлдера! Он сделал несколько точечных приобретений (например, взял Оливера Норвуда с "Фулхэма") и не стал отходить от своих принципов. Для "Шеффилд Юнайтед" этот извне олдскульный тренер выбрал атакующую схему 3-5-2, в которой вперед идут не только латерали (они скорее напоминают вингеров), но и правый и левый центральные защитники. Все они вместе создают преимущество на половине поля соперника, чтобы свою возможность забить получил местный герой Билли Шарп.

Форвард, которому зимой исполнится 34, является настоящим королем "трясины" и за последние 4 сезона забил почти 90 мячей в футболке «клинков». Интересно, что такая открытая формация "Юнайтед" не помешала подопечным Уайлдера вместе с "Мидлсбро" пропустить меньше в лиге (41 гол). Секрет "Шеффилд Юнайтед", который значительно уступает по финансам и уровню исполнителей тем же "Астон Вилле", "Лидсу" или "Мидлсбро", заключается в коллективизме. Дружеская атмосфера в лагере "клинков" – заслуга Криса Уайлдера. На старте сезона 2016/17, когда "Юнайтед" получил лишь одно очко в 4-х матчах Лиги 1, он принес к клубному автобусу ящик пива и приказал игрокам пить. Так тренер поблагодарил подопечных за старания и объяснил, что видит их отдачу, а результаты придут. Он не режим тирана, не срывался на команде, потому что хотел, чтобы они любили клуб и защищали его цвета так, как это делает он. Уайлдер и Шарп – болельщики «клинков» с детства, поэтому возвращение "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-лигу впервые за 12 лет стало их личной драмой со счастливым концом. Продолжение следует.

"Астон Вилла"

5-е место в сезоне 2018/19 (76 очков, 20 побед, 16 ничьих, 10 поражений), победитель плей-офф

Главный тренер: Дин Смит

Капитан: Джек Грилиш

Лучший бомбардир: Тамми Абрахам (25 мячей)

Бирмингемцы – самым титулованный клуб среди новичков АПЛ. "Вилла" 7 раз становилась чемпионом Англии (в последний раз – в сезоне 1980/81) и брала Кубок Европейских Чемпионов (годом позже). Еще 10 лет назад эксперты всерьез оценивали шансы Астон Виллы на вхождение в элиту самой богатой лиги мира. Но команда начала медленно "угасать" и заслуженно вылетела. Вилла потеряла две попытки вернуться в Премьер-лигу и едва не провалила третью в сезоне 2018/19. Известный специалист в борьбе за место под солнцем Стив Брюс потерял нити управления, а бирмингемцы осенью безутешно болтались в середине турнирной таблицы. И только под руководством нового наставника Дина Смита "вилланы" начали претендовать на повышение в классе.

Для прямой путевки в элиту импульса, правда, не хватило. Но в плей-офф "Астон Вилла" сначала в двух матчах одолела соседей с "Вест Бромвича", а в финале справилась с "Дерби Каунти" под руководством Фрэнка Лэмпарда. Последний сможет отомстить уже в новом сезоне, ведь пошел на повышение в "Челси". Камбэк бирмингемцев в АПЛ имеет еще одну составляющую. Победа в плей-офф обеспечила "Вилле" минимум 180 млн фунтов дохода от телетрансляций в ближайшие 3 года. Очень вовремя, поскольку так называемые "парашютные выплаты" от АПЛ клуб больше не получал и еще один сезон в Чемпионшипе мог затянуть "Астон Виллу" в тамошнее "болото", из которого даже команды похожего калибра не могут выползти в течение 5-10 лет.

Игорь Малиенко | soccernews.ru