Немецкие фанаты выкрикивали нацистские приветствия во время матча сборной Германии
Несколько немецких болельщиков скандировали "хайль Гитлер", а также оскорбляли Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому признаку во время товарищеского матча между сборными Германии и Сербии (1:1), сообщает Bild.
По сведениям издания, полиция идентифицировала нарушителей, но они сам сдались стражам правопорядка. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.
В Федерации футбола Германии попросили болельщиков при повторении подобных ситуаций обращаться к стюардам.
Не пропустите: Голландский форвард, который смог! Рассказываем об одном из главных открытий Бундеслиги Вауте Вегхорсте. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче
-
Немецкие фанаты выкрикивали нацистские приветствия во время матча сборной Германии
-
"Фулхэм" расстанется с бывшей целью "Барселоны" Сери
-
"Милан" может продать Кессье за 40 миллионов евро
-
Хавбек "Наполи" излечился от свиного гриппа
-
Тальяфико: "Чтобы остановить Роналду, нужно работать всей командой"
-
Куртуа: "Я думаю, что я один из лучших в мире"
-
Широков: "Моя работа никак не изменится после увольнения Сергея Федорова"
-
Голландский форвард, который смог! Рассказываем об одном из главных открытий Бундеслиги Вауте Вегхорсте
-
Ди Франческо может возглавить "Фиорентину"
-
УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей
-
Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен дорогой игрок, шейх поднимает цену на газ"
-
Скалони рассказал о ситуации с Месси и Дибалой
-
Влашич: "Я хочу выбрать подходящий для себя клуб, чтобы развиваться"
-
Лукаку: "Все, чему я научился у Златана, - невероятно"
-
Жорди Альба: "Я знаю Энрике уже очень долго, мы отлично общаемся"
-
"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"
-
Боярский: "Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы"
-
Бернардески подпишет с "Ювентусом" новый контракт
-
Ахметов: "Хотелось дебютировать с победы, но не получилось"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13