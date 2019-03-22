Немецкие фанаты выкрикивали нацистские приветствия во время матча сборной Германии

Несколько немецких болельщиков скандировали "хайль Гитлер", а также оскорбляли Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому признаку во время товарищеского матча между сборными Германии и Сербии (1:1), сообщает Bild.

По сведениям издания, полиция идентифицировала нарушителей, но они сам сдались стражам правопорядка. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.

В Федерации футбола Германии попросили болельщиков при повторении подобных ситуаций обращаться к стюардам.

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