Немецкие клубы показали лучшую результативность на еврокубковой неделе за последние шесть лет

В матчах 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы шесть команд из Бундеслиги забили суммарно 26 голов.

Как сообщает Opta, это лучший результат немецких клубов за одну еврокубковую неделю с 2014 года.

В ЛЧ "Бавария" разгромила "Зальцбург" (6:2), менхенгладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтёр" (6:0), дортмундская "Боруссия" крупно победила "Брюгге" (3:0), а "РБ Лейпциг" был сильнее ПСЖ (2:1).

В ЛЕ "Хоффенхайм" с разгромным счётом обыграл "Слован Либерец" (5:0), а "Байер" взял верх над "Хапоэлем Беер-Шеева" (4:2).

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