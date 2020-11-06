Немецкие клубы показали лучшую результативность на еврокубковой неделе за последние шесть лет

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Немецкие клубы показали лучшую результативность на еврокубковой неделе за последние шесть лет

В матчах 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы шесть команд из Бундеслиги забили суммарно 26 голов.

Как сообщает Opta, это лучший результат немецких клубов за одну еврокубковую неделю с 2014 года.

В ЛЧ "Бавария" разгромила "Зальцбург" (6:2), менхенгладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтёр" (6:0), дортмундская "Боруссия" крупно победила "Брюгге" (3:0), а "РБ Лейпциг" был сильнее ПСЖ (2:1).

В ЛЕ "Хоффенхайм" с разгромным счётом обыграл "Слован Либерец" (5:0), а "Байер" взял верх над "Хапоэлем Беер-Шеева" (4:2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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