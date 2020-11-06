Немецкие клубы показали лучшую результативность на еврокубковой неделе за последние шесть лет
В матчах 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы шесть команд из Бундеслиги забили суммарно 26 голов.
Как сообщает Opta, это лучший результат немецких клубов за одну еврокубковую неделю с 2014 года.
В ЛЧ "Бавария" разгромила "Зальцбург" (6:2), менхенгладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтёр" (6:0), дортмундская "Боруссия" крупно победила "Брюгге" (3:0), а "РБ Лейпциг" был сильнее ПСЖ (2:1).
В ЛЕ "Хоффенхайм" с разгромным счётом обыграл "Слован Либерец" (5:0), а "Байер" взял верх над "Хапоэлем Беер-Шеева" (4:2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20