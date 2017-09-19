Немецкие СМИ назвали размер оклада Коноплянки в "Шальке"

Kicker назвал размер заработной платы украинского вингера Евгения Коноплянки в гельзенкирхенском "Шальке".

Так, по сведениям издания, 27-летний футболист за сезон в стане "горняков" получает 4 миллиона евро. По уровню своего оклада бывший игрок испанской "Севильи" является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе.

Напомним, Горетцка намерен отказать "Барселоне" и "Реалу". | soccernews.ru