Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"

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Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"

Экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско сегодня, 13 октября, возглавит московский "Спартак", передает Sport1.

Ранее сообщалось, что специалисту необходимо разрешить некоторые формальности по расторжению контракта с "Шальке", и к понедельнику заключить соглашение с московским клубом.

Пока неизвестно насколько будет рассчитан контракт, однако ранее сообщалось о трехлетнем соглашении. Ориентировочная зарплата немца в "Спартаке" будет 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения.

Напомним, 29 сентября, красно-белых покинул главный тренер Олег Кононов из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Спартак" занимает 12 место в РПЛ, набрав 14 очков после 12 туров.

А еще: Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"| http://soccernews.ru
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