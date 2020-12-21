Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры

Защитники леверкузенского "Байера" братья-близнецы Свен Бендер и Ларс Бендер приняли решение завершить карьеры по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты не будут продлевать контракты, которые действуют до лета 2021 года, и прекратят профессиональные выступления.

31-летние Бендеры являются воспитанниками "Мюнхен-1860". Ларс перешел в "Байер" в 2009 году, провел за клуб 337 матчей, забил 26 голов и отдал 38 результативных передач. Свен выступал за дортмундскую "Боруссию", а игроком "Байера" стал в 2017 году. За клуб из Леверкузена он сыграл 123 матча, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. За сборную Германии Свен провел 7 матчей, Ларс - 19.

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