Немецкий арбитр Брых объявил о завершении международной карьеры

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Немецкий арбитр Брых объявил о завершении международной карьеры

Фото инстаграм felix_brych

Известный футбольный судья Феликс Брых больше не будет работать на международных турнирах.

"Я решил не работать ещё один турнир и завершить международную карьеру в конце года", - цитирует рефери Bild.

Брыху сейчас 45 лет. Он обслужил пять матчей на недавно завершившемся Евро-2020.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Свою задачу на Евро он выполнил ... Прощай,каталонская легенда!Они все так завершают после крупных скандалов ... Ждём в департаменте по работе с судейством Барсы!Вискас Эль Барса!

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