Немецкий форвард пропустит несколько месяцев из-за разрыва легкого



Нападающий "Герты" Дейви Зельке выбыл из строя на несколько месяцев из-за серьезной травмы, сообщает Bz-berlin.de.

По сведениям издания, футболист получил разрыв легкого, в результате столкновения со своим одноклубником на тренировке. В строй форвард вернется не раньше ноября.

В пролом сезоне 23-летний Зельке провел 27 матчей в чемпионате Германии и забил 10 голов.

Не пропустите: Вида едва не пострадал в Хорватии, во время празднования серебра ЧМ-2018. | http://soccernews.ru