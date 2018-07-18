Немецкий форвард пропустит несколько месяцев из-за разрыва легкого

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Немецкий форвард пропустит несколько месяцев из-за разрыва легкого
Нападающий "Герты" Дейви Зельке выбыл из строя на несколько месяцев из-за серьезной травмы, сообщает Bz-berlin.de.

По сведениям издания, футболист получил разрыв легкого, в результате столкновения со своим одноклубником на тренировке. В строй форвард вернется не раньше ноября.

В пролом сезоне 23-летний Зельке провел 27 матчей в чемпионате Германии и забил 10 голов.

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