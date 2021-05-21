Немецкий футболист Безушков близок к получению российского паспорта

Теги ян регенсбургмакс безушков

Немецкий футболист Безушков близок к получению российского паспорта

Фото инстаграм Макса Безушкова

Полузащитник немецкого клуба "Ян Регенсбург" Макс Безушков собирается стать гражданином России.

Агент футболиста Инго Хаспель сообщил, что его клиент рассчитывает получить паспорт РФ не позднее июня.

"Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ", - добавил представитель немецкого хавбека.

В этом сезоне 23-летний Безушков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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