Немецкий футболист умер прямо на поле



Полузащитник немецкого "Дессауэра" Штефан Хаберман скончался на поле, сообщает официальный сайт клуба.

Причина смерти не разглашается. Футболисту стало плохо во время тренировки.

30-летний Хаберман выступал за "Дессауэр" с 2010 года, провел за клуб 253 матча и забил 21 мяч. "Дессауэр" выступает в шестом по силе немецком дивизионе.

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