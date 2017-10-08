Немецкий футбольный союз не отпустит Лёва в "Баварию"

Уход главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва в "Баварию" маловероятен, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий футбольный союз не собирается расставаться со специалистом, чей контракт действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет переманить 57-летнего Лёва после окончания Чемпионата Мира-2018.

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